NBA, Ricky Rubio: "Stanco di questi cambiamenti continui"

Ennesimo cambio di canotta per Ricky Rubio che non pare essere troppo contento del cambiamento.

Durante le Olimpiadi di Tokyo, Ricky Rubio è stato infatti scambiato ancora una volta. Adesso è un giocatore dei Cleveland Cavaliers. Nelle ultime stagioni il giocatore spagnolo è stato oggetto di scambio molteplici volte nella NBA. “Sono piuttosto stanco di tutti questi cambiamenti. Soprattutto per una giocatore come me che ama la stabilità, soprattutto ora con una famiglia. Ma alla fine so come funziona la NBA, ci sono da dieci anni”.

Il 31enne non ha chiuso le porte per un ritorno in Europa. “Non ci penso. A fine stagione sarò free agent e valuterò le opzioni in base anche a come avrò giocato e le proposte che avrò. Valuteremo e decideremo con la mia famiglia”.

OMNISPORT | 31-08-2021 11:22