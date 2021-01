NBA, rissa sfiorata: arriva la multa per Morris e Cousins

Rissa sfiorata e conseguente multa. Queste le conseguenze che la NBA ha deciso a carico di Markieff Morris e DeMarcus Cousins, entrati pericolosamente a contatto nel corso della partita tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers.

Era stato Cousins ad “accendere la miccia”, spintonando l’avversario che era reduce da un duro contrasto di gioco con Jae’Sean Tate. Morris aveva quindi risposto per le rime, con il resto dei giocatori in campo (in particolare tra le fila di Houston) che avevano provato a placare gli animi.

La decisione della federazione è stata quella di multare per 35 mila dollari Morris e per 10 mila Cousins.

