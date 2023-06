NBA, Scariolo beffato: Toronto sceglie Rajakovic

Il tecnico delle V Nere si complimenta per la scelta del tecnico serbo.

11-06-2023 09:49

Niente da fare. Scariolo, il prossimo anno, non sarà alla guida dei Toronto Raptors. Dopo tante indiscrezioni, è arrivata la doccia gelata. La franchigia NBA canadese ha deciso di affidare la panchina al tecnico serbo Rajakovic, reduce dall’esperienza come primo assistente di Jenkins ai Memphis Grizzlies.

“Ottima scelta, ed è sempre bello vedere un allenatore avere la chance di lavorare da head coach nella NBA. Un grazie dal cuore ai Raptors: ricevere la considerazione da quella che è stata la mia squadra per me ha significato molto”, le parole di Scariolo via Twitter. Un peccato, ora Scariolo sarà completamente concentrato sulle LBA Finals e sulla sfida con l’Olimpia Milano di coach Messina.