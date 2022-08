Nba, Simmons e il retroscena sulla chat di squadra dei Brooklyn Nets

10-08-2022 20:12

“Giornata senza grandi notizie…”. Ben Simmons, all-around player dei Brooklyn Nets, twetta così sulla notizia che sarebbe uscito dalla chat di squadra durante gli scorsi playoff Nba.

Il retroscena era stato fatto circolare da Rio Bucher. Secondo la sua ricostruzione, Simmons avrebbe abbandonato il gruppo di WhatsApp nel momento in cui alcuni suoi compagni erano arrivati espressamente a chiedergli la presenza in campo in gara-4 della sfida di primo turno contro Boston (con i Nets sotto 0-3). Come ricostruisce Sky Sport 24, a smentire questa notizia non è stato solo il diretto interessato “ma pure l’insider Nba Shams Charania, che intervenuto al Pat McAfee Show ha definito “non veritiera” l’affermazione di Bucher”. Nel caos che circonda i Nets – Durant ha chiesto l’allontanamento di coach Nash – ogni voce “rischia di venire ingigantita e trovare cittadinanza. Anche quando pare – sottolinea Sky Sport 25 – che non ne abbia”. Tanto è vero che nelle scorse ore è arrivato il Tweet di Simmons: “Slow news day…”.