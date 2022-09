NBA, Simmons si sente finalmente pronto

29-09-2022 08:26

Simmons è finalmente pronto. Dopo una stagione trascorsa ai box a guardare gli altri giocare, l’australiano si è lasciato alle spalle tutti i problemi, sia fisici che mentali, ed è pronto a dare il suo contributo ai Brooklyn Nets.

“Mi sento benissimo”, le sue chiare parole riportate da ESPN. L’x Philadelphia 76ers potrebbe diventare una risorsa importantissima per coach Nash che non è affatto preoccupato dal fatto che l’australiano non è certamente un tiratore impeccabile: “Non mi interessa se tirerà mai un tiro in sospensione per i Brooklyn Nets. È il benvenuto, non è questo che lo rende speciale e non ciò di cui abbiamo bisogno. Completa la nostra squadra, ed è un giocatore di basket incredibile per la sua versatilità”.