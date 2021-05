NBA: svelati i nomi dei tre finalisti per il premio di MVP

Sono Nikola Jokic dei Denver Nuggets, Joel Embiid dei Philadelphia 76ers e Stephen Curry dei Golden State Warriors i tre finalisti per il premio di MVP NBA per la stagione 2020\21. La lega ha annunciato il terzetto di finalisti per ognuno dei premi individuali per la regular season: sesto uomo dell’anno, most improved player, rookie dell’anno e coach of the year.

Non ci sono grandi sorprese visto che tutti e tre sono sempre stati in cima alle graduatorie aggiornate mese per mese per il premio di MVP, la star dei Nuggets resta il favorito per la vittoria finale.

Stephen Curry sarà in corsa per il suo terzo premio di MVP in carriera dopo la doppietta nel 2015 e 2016, quando divenne il primo Most Valuable Player della NBA votato all’unanimità dagli addetti ai lavori. Vincendo invece, Jokic o Embiid diventerebbero i primi centri a vincere il premio dai tempi di Shaquille O’Neal (Lakers), nel 2000.

Per gli altri premi stagionali, i tre finalisti saranno rispettivamente:

Rookie dell’anno – ROY

LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Tyrese Haliburton (Sacramento Kings)

Sesto uomo dell’anno

Joe Ingles (Utah Jazz)

Jordan Clarkson (Utah Jazz)

Derrick Rose (New York Knicks)

Difensore dell’anno – DPOY

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Draymond Green (Golden State Warriors)

Most Improved Player – MIP

Julius Randle (New York Knicks)

Jerami Grant (Detroit Pistons)

Michael Porter Jr (Denver Nuggets)

Coach of the Year – COTY

Tom Thibodeau (New York Knicks)

Monty Williams (Phoenix Suns)

Quin Snyder (Utah Jazz)

OMNISPORT | 21-05-2021 10:13