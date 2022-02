NBA: Team Barry fa suo il Rising Stars, Tamberi vola al Celebrity Game

19-02-2022 09:12

Era la serata meno attesa del weekend delle stelle NBA ma nuovi format e una partecipazione convinta da parte degli atleti presenti hanno comunque prodotto uno spettacolo non da poco nel venerdì dell’All Star Game.

Da programma, il momento clou è stato il Rising Stars Challenge, evento rivoluzionato quest’anno proponendo tre sfide a eliminazione diretta fra quattro squadre composte al loro interno da un mix di rookie, sophomore e prospetti della G League.

Ad avere la meglio è stato il Team Barry di Cade Cunningham (premiato con il titolo di MVP della manifestazione), giustiziere in finale del Team Isaiah per 25-20.

In chiave Italia però l’attesa era tutta per il Celebrity Game, gara che ha visto fra i suoi partecipanti anche Gianmarco Tamberi.

L’azzurro del salto in alto, campione olimpico a Tokyo 2020, da grande appassionato di basket made in USA ha vissuto emozioni uniche mettendosi alla prova nel match delle celebrità che ha visto opposti Team Walton e Team Nique.

“Gimbo”, inserito in quest’ultimo, ha perso il confronto coi rivali per 65-51 ma è comunque riuscito a mettere a referto 15 punti e 10 rimbalzi realizzando alcune giocate da highlights che hanno estasiato sia il pubblico presente in loco che quello a casa.

