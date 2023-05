NBA, tutta la gioia di Jokic: "Sono felicissimo per Murray"

I Nuggets hanno eliminato i Lakers

23-05-2023 12:43

Nikola Jokic ha trascinato la sua squadra, dei Denver Nuggets alla prima Finale NBA della propria storia. Per lui ottava tripla doppia che gli permette di superare anche il record di Chamberlain. Nel post partita ha parlato così della gioia per le Finals e della felicità per un traguardo raggiunto da Jamal Murray.

“Prima di questa sera ero un po’ preoccupato: volevamo chiudere a tutti costi i giochi, ma dall’altra parte c’era LeBron, un atleta capace di tutto. Siamo stati bravi a fare un grande sforzo per vincere, aver conquistato le Finals per la prima volta è una sensazione indescrivibile. Sono molto felice per Jamal [Murray ndr]: dopo tutto quello che ha passato, l’infortunio e tutto quel tempo fuori dal campo, si merita una gioia del genere. Sta giocando davvero bene, sono così felice per Jamal perché ha lavorato e sta dimostrando di essere un giocatore speciale in questo campionato”.