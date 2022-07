NBA, ufficiale Simone Fontecchio agli Utah Jazz: "Ora è il momento di mettersi al lavoro"

28-07-2022 09:55

A 26 anni, Simone Fontecchio diventa ufficialmente un nuovo giocatore degli Utah Jazz, in NBA. Questo passaggio Oltreoceano arriva dopo anni di grande maturazione sportiva per l’ex giocatore del Baskonia, avendo maturato tantissima esperienza in Eurolega tra Alba Berlin e appunto Baskonia,

Non sono ancora stati forniti i dettagli del nuovo contratto dell’italiano, ma le indiscrezioni parlano di un biennale da 6.25 milioni di dollari. Una curiosità è il fatto che Utah ha presentato Fontecchio cercando di specificarne la pronuncia: Simone Fontecchio diventa “sim-OWN-ay fawn-TEK-ee-oh”.

Il ragazzo ha anche pubblicato un breve post su Instagram dove lo si vede con la maglia dei Jazz. Assieme alla foto, ha scritto:

“Grazie @utahjazz per aver realizzato il mio sogno.

Sono davvero grato per questa enorme opportunità.

Non sarei qui senza il continuo supporto di mia moglie @rosatangerini, della mia famiglia e del mio agente @matteocomellini.

Grazie a tutti coloro che mi hanno mandato un sacco di messaggi negli ultimi giorni.

Ora è il momento di mettersi al lavoro, andiamo!”.