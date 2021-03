NBA: un super James strapazza Curry

Un brutale King James si scaglia sui malcapitati Golden State Warriors, obbligandoli ad una sonora sconfitta (128-97 il finale). Per il 23 gialloviola, tripla doppia d’autore: 22 punti, 11 assist e 10 rimbalzi.

Niente da fare per Curry (27 punti), al cospetto di un LeBron James in grande spolvero. Nelle altre gare, successo dei Nets sui Knicks (117-112) mentre i Bucks si impongono sui Wizards (133-122, 31 punti per Antetokounmpo). Bene anche i Clippers: 109-99 ai danni dei Mavs.

OMNISPORT | 16-03-2021 07:52