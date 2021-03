NBA: un super Williamson spazza via i Mavs

New Orleans si sbarazza di Dallas (112-103) con 38 punti di Williamson. Bene Boston: 111-94 ai danni di OKC (27 punti di Tatum). Cade Milwaukee, battuta da New York (102-96). Non bastano i 23 punti di Antetokounmpo. Ci pensa Leonard (28 punti) a trascinare i LA Clippers al successo su Philadelphia (122-112).

I risultati della notte NBA:

NEW ORLEANS PELICANS-DALLAS MAVERICKS 112-103

UTAH JAZZ-MEMPHIS GRIZZLIES 126-110

L.A. CLIPPERS-PHILADELPHIA 76ERS 122-112

MILWAUKEE BUCKS-NEW YORK KNICKS 96-102

MINNESOTA TIMBERWOLVES-HOUSTON ROCKETS 107-129

OKLAHOMA CITY THUNDER-BOSTON CELTICS 94-111

SAN ANTONIO SPURS-CHICAGO BULLS 120-104

WASHINGTON WIZARDS-DETROIT PISTONS 106-92

SACRAMENTO KINGS-CLEVELAND CAVALIERS 100-98



OMNISPORT | 28-03-2021 08:18