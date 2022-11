NBA: Utah più forte di Portland: primo posto ad Ovest

20-11-2022 09:35

Cinque le gare di regular season NBA disputate nella notte. Altro capolavoro di Utah che riesce a vincere sul campo di Portland (118-113), conquistando il primo posto ad Ovest (12-6 il record attuale dei Jazz). Ottima prova di Beasley (29 punti). Bene anche il solito Clarkson (28). Fontecchio gioca 12 minuti, con tre punti (1/5 al tiro).

Nonostante un eccellente Embiid (32 punti), Philadelphia si arrende, in casa, a Minnesota (112-109 il finale). Il record dei 76ers è ora in perfetta parità (8-8). Vittoria dei LA Clippers ai danni di San Antonio (119-97, solo 11 punti per Leonard). Vittoria di Indiana, in volata, su Orlando (114-113, assente Banchero). Successo, all’overtime, di Atlanta su Toronto (124-122, canestro decisivo di Griffin su assist di Young).