NBA, vince Miami. Orlando k.o ancora senza Banchero

Nella notte NBA i Miami Heat battono in rimonta i Suns e portano così a casa una bella vittoria così come Boston e Atlanta che vincono su Okc e Milwaukee. Sconfitta, invece per Orlando, ancora senza Paolo Banchero, contro Charlotte. Golden State, ha la meglio, grazie ai 36 punti di Jordan Poole, su San Antonio. Arrivano anche le vittorie fuori casa di Clippers e Raptors.

MIAMI HEAT-PHOENIX SUNS 113-112

ORLANDO MAGIC-CHARLOTTE HORNETS 105-112

DETROIT PISTONS- TORONTO RAPTORS 111-115

BOSTON CELTICS- OKLAHOMA CITY THUNDER 126-122

MILWAUKEE BUCKS-ATLANTA HAWKS 106-121

HOUSTON ROCKETS- LOS ANGELES CLIPPERS 106-122

GOLDEN STATE WARRIORS-SAN ANTONIO SPURS 132-95