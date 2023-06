Nba: Wembanyama dice no ai Mondiali

La prima scelta assoluta al Draft 2023 ha annunciato che non parteciperà ai Campionati mondiali in programma in Francia

27-06-2023 11:41

Victor Wembanyama, prima scelta assoluta al Draft Nba 2023, non parteciperà ai prossimi Mondiali di basket con la sua Francia tra fine agosto e inizio settembre. Si tratta di una notizia sorprendente visto che il classe 2004 aveva rassicurato sulla sua presenza. Ci saranno sicuramente volti scuri alla Federbasket transalpina.

Il giocatore, 226 centimetri e una mobilità stupefacente, ha dato questa motivazione al suo no al Mondiale, parlando all’Equipe: “Non sarebbe realistico e neppure prudente per la mia salute andare ai Mondiali. Spero che la gente lo capisca: è una decisione frustrante anche per me, perché la Nazionale resta al centro dei miei piani futuri. Spero, nel corso della mia carriera, di poter vincere più titoli possibili con questa maglia, ma oggi credo che questo sia un sacrificio necessario”.

Secondo ciò che trapela da San Antonio, non sarebbe stato lo staff medico della franchigia Nba a suggerire al giocatore di farsi da parte, si tratterebbe di una decisione presa in autonomia dal francese di Nanterre. Ci sarebbero troppe partite da giocare per un cestista dalle doti eccezionali, ma anche dal fisico delicato. Dopo essere stato prima scelta Nba, ha scelto la prudenza assoluta.

Difficile dargli torto, del resto. Tra stagione Nba e Mondiali sarebbe arrivato a quasi 200 match giocati in questa stagione. Da qui, la decisione di prendersi una vacanza: “Mi voglio concentrare solo su questo, ovvero la mia prima stagione con gli Spurs e le Olimpiadi in casa della prossima estate”.