NBA, Wiggins non ha dubbi sul suo futuro

19-06-2022 09:56

Dopo essere stato etichettato, per diverso tempo, come un giocatore estremamente pigro, Wiggins ha risposto alla grande, vincendo, da protagonista assoluto, il titolo NBA con i Golden State Warriors.

Conquistato il suo primo anello NBA, Wiggins non ha intenzione di smettere di vincere. Per questo, la sua priorità è continuare a giocare con i Warriors: “Mi piacerebbe restare a Golden State, è la mia primissima scelta. Il modo in cui trattano i giocatori, questa è una famiglia. Ho dimostrato che la gente si sbagliava sul mio conto e voglio continuare a giocare così”, le sue chiare parole riportate da ESPN.