Ndicka, dai cori razzisti a Maignan agli applausi: Udine si riprende i riflettori

Elogi ai tifosi friulani dopo la manifestazione di civiltà quando il giocatore della Roma ha accusato il malore in campo, web in subbuglio

Era il 20 gennaio, quasi tre mesi fa, quando un polverone si sollevò sulla città di Udine per un grave episodio di razzismo. Nel primo tempo di Udinese-Milan, dopo il gol del vantaggio ospite, la partita fu sospesa per cori discriminatori nei confronti del portiere rossonero Maignan: il francese si era lamentato una prima volta con l’arbitro Maresca, quindi al 33’ ha lasciato il campo, per poi essere raggiunto dai compagni e da Pioli nel tunnel. Dopo che lo speaker dello stadio annunciò la sospensione in caso di nuovi cori, il portiere tornò in campo e la gara dopo 5′ è riprese regolarmente ma con un codazzo di inevitabili polemiche e reazioni di sdegno. Ieri Udine ha mostrato, invece, il suo vero volto, con una grande prova di civiltà per il caso-Ndicka in Udinese-Roma.

Gli ultrà razzisti di Udine furono identificati e puniti

Quegli episodi col Milan non rimasero impuniti. Cinque persone che avevano urlato “scimmia” e “negro” a Maignan per diversi minuti, accompagnando gli insulti con gli ululati e i “buu”, furono identificate, daspate dalla questura per 5 anni e bannate a vita dall’Udinese anche se le polemiche ci furono anche per la mancata cittadinanza onoraria al portiere di cui si era parlato e che non fu approvata.

La reazione dello stadio friulano al malore di Ndicka

Ieri però, quando Ndicka ha accusato il malore che ha portato alla sospensione di Udinese-Roma, tutto lo stadio di Udine ha dato prova di grande civiltà. Dopo la grande paura i tifosi friulani hanno reagito con un lungo applauso, concordando con la decisione dell’arbitro. Un gesto che è piaciuto anche al romanista Antonello Venditti che sui social ha elogiato Udine scrivendo: “Ad Udine una lezione di Civiltà’ ed Umanità ormai sconosciuta in questo mondo spietato e violenta. Per una volta un esempio positivo e immediato anche da arbitro e dirigenza di entrambe le squadre. Grazie Udine! Nella speranza che tutto si risolva nel migliore dei modi”.

Anche Enrico Mentana applaude i tifosi dell’Udinese

Su Facebook anche il direttore del Tg7, Enrico Mentana, si è accodato al cantautore scrivendo: “Solo tre mesi fa eravamo tutti col ditino alzato a commentare il gesto di qualche tifoso allo stadio di Udine contro il portiere del Milan Maignan. La lezione di civiltà e partecipazione che oggi ha dato l’intero pubblico dello stadio Friuli di fronte al dramma del difensore della Roma N’Dika costituisce anche la miglior risposta a quell’isolato episodio”.

Per i tifosi caso Maignan non paragonabile a quello di N’Dicka

Fioccano le reazioni sul web: “A me sembrano due episodi diversi, oggi un giocatore si è sentito male e l’altra volta un giocatore ha ricevuto insulti razzisti.” E ancora: “Quando siamo talmente assuefatti all’inciviltà e alla grettezza, che gesti e comportamenti di assoluto buon senso ed educazione, che dovrebbero essere la norma scontata, ci fanno plaudire per l’eccezione. C’è da riflettere, credo.”

Molti tifosi insistono sulla non paragonabilità dei due casi: “Due episodi distinti che non sono paragonabili. Auguriamo una pronta guarigione al giocatore romano e un ringraziamento ai dirigenti dell’Udinese che hanno accolto e compreso la gravità dell’accaduto.” E infine: “Il grosso del pubblico di Udine non ha mai mostrato l’inciviltà di cui è stato accusato ingiustamente. Pubblico e società hanno aiutato come mai prima a identificare i pochi idioti che hanno commesso un gesto inqualificabile e che la società Udinese Calcio ha giustamente e prontamente bandito a vita dallo stadio di Udine. La campagna mediatica in quell’occasione fu totalmente fuori luogo e i fatti di oggi sono solo la testimonianza della civiltà di questo pubblico.”

I tifosi giallorossi ringraziano i friuliani

I tifosi della Roma ringraziano i tifosi bianconeri: “Da romanista un grazie dal profondo del cuore a tutti i tifosi dell’Udinese e a tutta la squadra per la comprensione e la generosità dimostrate nei nostri confronti.” E ancora: “Udine esempio RARO di civiltà, umanità, solidarietà. Fiero della loro amicizia”. Continua il plebiscito di commenti da parte dei giallorossi a favore dei tifosi dell’Udinese: “Personalmente, da tifoso, ho visto tante tifoserie in giro per l’Italia ma pochissime come quella dell’Udinese. Anche quando sono ospiti sempre impeccabili.” E infine: “per una volta è stata colta la vera essenza dello sport, la partecipazione e l’empatia mostrata ci restituisce un po’ d’umanità. Grazie Udine”.