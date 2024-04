De Rossi e la Roma in ospedale da Ndicka: escluso l'infarto, cos'ha detto il tecnico a Pairetto e all'Udinese

I retroscena sul blitz di De Rossi negli spogliatoi e il successivo dialogo con Cioffi e arbitro. Le condizioni di Ndicka non sono preoccupanti, ma resta in ospedale: il post.

Evan Ndicka che si accascia sul prato dello stadio di Udine, la grande paura, l’ingresso dei sanitari col defibrillatore. E poi i momenti concitati successivi al trasporto del difensore in barella negli spogliatoi, solo parzialmente resi meno angoscianti dal segno “ok” mostrato da Ndicka al momento di lasciare il campo. Che è successo nel corso di Udinese-Roma, al minuto 72? E come sta il calciatore adesso? Le prime notizie sono rassicuranti: Ndicka non è in pericolo di vita. Ed emergono anche i retroscena sul dialogo tra il tecnico giallorosso, l’arbitro Pairetto e quelli dell’Udinese, prima della definitiva sospensione del match.

Udinese-Roma, che è successo a Ndicka

Come reso noto attraverso l’Ansa dalla Sores, Centrale operativa sanitaria regionale, Ndicka appena portato negli spogliatoi è stato sottoposto a elettrocardiogramma, che ha suscitato qualche dubbio sulla possibilità di disturbi cardiaci. Per questo motivo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Durante il trasporto, Ndicka è sempre rimasto cosciente. Prima di lasciare lo stadio, però, il difensore è riuscito a far conoscere le sue condizioni al tecnico De Rossi.

Il dialogo tra De Rossi e Pairetto e la sospensione

L’allenatore, infatti, si è precipitato negli spogliatoi per chiedere notizie dirette sullo stato di salute di Ndicka. Rientrato sul terreno di gioco, De Rossi ha avuto un breve colloquio col collega Cioffi, tecnico dell’Udinese, e con l’arbitro Pairetto. “I ragazzi non ce la fanno a giocare”, è la breve frase carpita a De Rossi dai microfoni di DAZN. Il tecnico è apparso visibilmente preoccupato e, visto anche l’immediato ok da parte dei friulani, il direttore di gara ha immediatamente sospeso la partita. Che riprenderà dal punteggio di 1-1, con la disputa degli ultimi 18 minuti di gioco più recupero. s

La Roma in ospedale da Ndicka: esclusa ipotesi infarto

Dopo la sospensione, la Roma ha raggiunto in pullmann l’ospedale per sincerarsi delle condizioni di Ndicka. Il difensore ha effettuato controlli anche non cardiologici, volti a chiarire l’origine del malore: il dolore al petto, in particolare, potrebbe essere stato causato da un colpo subito al 38′ del primo tempo. Successivamente Ndicka è rimasto coinvolto in altri scontri di gioco, al 21′ e al 25′ della ripresa, che potrebbero aver avuto un impatto sulla sua disavventura. La notizia importante è che i medici dell’ospedale di Udine hanno escluso l’ipotesi più temuta: quella di un infarto.

Che succede ora: notte in ospedale per Ndicka, la Roma rientra

In ogni caso, è stato lo stesso Ndicka a raccontare quanto accaduto e a rassicurare sulle sue condizioni. De Rossi, capitan Pellegrini e la CEO Lina Souloukou hanno poi riferito tutto ai compagni. Dopo le rassicurazioni, la squadra ha fatto rientro nella Capitale, il che esclude de facto che il match possa essere completato nella giornata di lunedì. Ndicka, intanto, continuerà i controlli e passerà la notte in ospedale. Rimarrà sotto osservazione, anche se non è più – anzi, non è mai stato considerato – in pericolo di vita. La Roma ha poi aggiornato sulle condizioni di Evan con un post.