Ndombele, Napoli ti aspetta: c'è l'intesa col Tottenham

15-08-2022 18:13

Tanguy Ndombele è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli e rinforzare così il centrocampo di Luciano Spalletti, che con tutta probabilità perderà Fabian Ruiz, con l’iberico destinato a vestire la maglia del Paris Saint-Germain.

Come riferisce Repubblica.it il mediano classe 1996 ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Italia e giocare in Serie A; il francese attenderebbe solamente il via libera da parte del Tottenham, proprietario del cartellino e pronto a pagare il 70% dello stipendio che il calciatore percepisce. Non bruscolini, dato che Ndombele prende 8 milioni di euro a stagione…

Il Napoli metterebbe sul piatto 3 milioni per il prestito oneroso, con l’eventuale diritto di riscatto fissato a 16 milioni. L’ex Lione potrebbe raggiungere il capoluogo campano già la prossima settimana, se la trattativa – che pare a buon punto – dovesse concludersi.

