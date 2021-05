Nè Cr7, nè Dybala: Allegri punterebbe su altro bomber

Sembra sempre più probabile il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Comunque vada a finire questa stagione il destino di Pirlo sembra segnato, si ripartirà dal tecnico dei cinque scudetti di fila ma che Juventus sta per nascere? Prova a spiegarlo Fabio Santini. L’esperto di mercato del quotidiano Libero parla al Processo su 7Gold e lancia una prima indiscrezione.

Per Santini Allegri punta su Kean

Dice Santini: “Massimiliano Allegri dovrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus. Lui non ama né Cristiano Ronaldo né Paulo Dybala. Lui vorrebbe Moise Kean, calciatore che potrebbe essere più funzionale al proprio sistema di gioco. La Juventus è anche interessata a Emerson Palmieri, esterno sinistro del Chelsea”.

Conte nel mirino del Tottenham

Si passa poi alle milanesi: “Per quello che concerne Antonio Conte, sul mister c’è il forte interesse del Tottenham alla ricerca di un nuovo mister. De Paul potrebbe approdare al Milan e all’Inter andrebbe addirittura Calhanoglu. Se ne riparlerà magari già nelle prossime settimane. Da valutare infine la situazione legata al futuro di Gianluigi Donnarumma. Il calciatore, lo ricordiamo, è in scadenza di contratto con il Milan e al momento non ha raggiunto una intesa per il rinnovo. Piace tra gli altri anche alla Juventus”,

Sarri vuole tre giocatori che ha avuto alla Juve

Capitolo Roma: “Maurizio Sarri è ormai ad un passo dalla società dei Friedkin. Si sta parlando anche di mercato: ha chiesto ben tre calciatori della Juventus alla Roma. Si tratta di Cuadrado, Szczęsny e di Douglas Costa (il brasiliano è in prestito al Bayern Monaco, ma al termine della stagione tornerà alla Vecchia Signora). Attenti però: sul portiere dei bianconeri c’è anche il forte interesse del Chelsea”.

Gattuso vicinissimo alla Fiorentina

Infine le ultime sul Napoli: Aurelio De Laurentiis ha virato su Luciano Spalletti. Ma la vera novità è che Ringhio è vicinissimo a un’altra squadra. Sembrava che la trattativa tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina stesse naufragando, ma la notizia freschissima è che le parti sono ora vicinissime a un accordo. Di conseguenza, a meno di clamorose sorprese, l’attuale mister dei partenopei approderà in Toscana nel corso della prossima stagione”

SPORTEVAI | 04-05-2021 09:03