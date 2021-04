Mercato Juventus: gli ultimi aggiornamenti su Max Allegri

Salgono ulteriormente le quotazioni di un ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus. Le difficoltà evidenti di Andrea Pirlo, che rispetto all’ultima Juve del mister toscano paga un ritardo di 21 punti (alla 33esima giornata nel 2019 Allegri aveva già vinto lo scudetto), hanno aumentato la nostalgia per il tecnico livornese, che non vede l’ora di rientrare in gioco dopo due anni di stop (il primo sabbatico, il secondo forzato).

La sensazione di Galeone su Allegri e la Juve

Il mentore di Allegri, Giovanni Galeone, a Radio Kiss Kiss ha scommesso su un suo ritorno a Torino: “La mia sensazione è che Allegri torni alla Juventus. Il suo silenzio e la sua voglia di rientrare mi fa credere che ci sia qualcosa di concreto. Allenerà, questo è certo. Ha qualcosa di importante tra le mani che non deve trapelare, questa è la mia sensazione. Agnelli? Non so se sarà ancora lui a chiamare Allegri… Se Pirlo dovesse perdere ad Udine a chi affideranno la squadra, a Ciccio Grabbi? Alla Juve non so chi deciderà il prossimo allenatore. Immagino Elkann, la proprietà. Può darsi anche che alla fine resti Agnelli, col quale Max Allegri ha un ottimo rapporto”.

Alternative Juve ad Allegri e Pirlo

Secondo Repubblica, in lizza per l’ambito posto ci sarebbero anche Gian Piero Gasperini e Ivan Juric, altri due tecnici molto stimati dalla dirigenza bianconera.

Pirlo rischia di lasciare la panchina già nei prossimi giorni: secondo indiscrezioni, dopo il pareggio di Firenze il tecnico bresciano avrebbe comunicato alla dirigenza la sua intenzione di fare un passo indietro. La Juve lo ha per ora confermato, ma in caso di un ulteriore passo falso contro l’Udinese, che metterebbe a fortissimo rischio la qualificazione in Champions, l’addio sarebbe probabile: al suo posto la squadra potrebbe essere affidata al vice Igor Tudor, che farebbe da traghettatore per le ultime quattro giornate di campionato.

OMNISPORT | 27-04-2021 19:42