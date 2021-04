Massimiliano Allegri: nuova pretendente per l'ex Juventus

Massimiliano Allegri, uno dei tecnici più vincenti della storia della Serie A, è a riposo da ormai due anni. Tanto è passato da quell’estate 2019 quando, dopo la conquista dell’ennesimo scudetto, veniva gentilmente accompagnato alla porta da Andrea Agnelli (divorzio consensuale, lo chiariamo subito) per accogliere il “guru del bel gioco” Maurizio Sarri, che però, dopo il parco giochi creato sotto il Vesuvio, non è riuscito a conciliarsi con i senatori dello spogliatoio ed è stato cacciato via a fine stagione, senza troppi rimpianti da parte del popolo Juventino.

In più di un occasione, ultima la bellissima comparsata al Club di Sky Sport, Max Allegri ha ribadito la sua voglia di tornare presto su una panchina importante. La sua voglia di calcio infatti è tornata più prepotente di prima e, salvo incredibili incastri, dalla prossima stagione potremmo riammirarlo in seno all’elité del calcio europeo, ma dove?

È di oggi l’indiscrezione, lanciata da Sportmediaset e ripresa da tutti i maggiori enti sportivi italiani, dell’interessamento concreto del Bayern Monaco. Con Hans-Dieter Flick che lascerà i bavaresi a fine stagione (da allenatore più vincente della storia del club con 6 trofei in una stagione, mica male) in direzione nazionale tedesca, si libera infatti una delle più prestigiose panchine europee. Il candidato più gettonato, sino a ieri almeno, era Julian Nagelsmann, il 33enne allenatore del Lipsia che sta lottando per il Meisterschale proprio con il Bayern. Sicuramente è ancora in corsa, ma il grandissimo rispetto che la dirigenza bavarese ha nei confronti dell’italiano (nella persona dell’uscente CEO Karl-Heinz Rummenigge in primis) stanno facendo pendere l’ago della bilancia prepotentemente in favore dell’ex Juve. La sua esperienza, la sua duttilità, il suo pragmatismo e soprattutto per il suo dna vincente sono le carte vincenti in mano a Max.

Sinora sul suo futuro si sono rincorse tante voci, dal Napoli alla Roma per arrivare infine alla Juve. Proprio la Juve, in questo caso, rimarrebbe beffata dal passaggio di Allegri in Bundesliga. La situazione Pirlo è ancora in bilico, e la dirigenza non avrebbe ancora deciso se confermarlo anche per la prossima stagione o se puntare su qualcuno di più esperto. Ovviamente, in caso di arrivo fuori dalle prime 4 della Serie A, non ci sarebbe neanche da discuterne, e il “Maestro” verrebbe succeduto da qualcun altro.

La questione qui è che la Juve tentenna, il tempo ormai è poco e Allegri vuole conoscere il proprio futuro. Dunque, se i bianconeri vogliono tentare qualche mossa, dovranno farlo a breve. Il tempo scorre, e Max potrebbe presto non essere più disponibile.

OMNISPORT | 15-04-2021 17:58