Valentina Vezzali guida le riaperture dello sport

“L’apertura ai tifosi dell’Europeo di calcio vuole essere un segnale che non si limita a questo mondo, ma a tutto lo sport e anche a tutti gli altri mondi che chiedono di riaprire. C’è tanta voglia di rialzarsi in piedi. Fino ad aprile non se ne parla, ma maggio sarà il momento di importanti novità. Ci stiamo lavorando, per ora non posso dire di più”. Queste parole, pronunciate dal sottosegretario allo sport Valentina Vezzali a margine della presentazione delle Superfinals 2021 di volley di Verona, lanciano un chiaro segnale a tutto il mondo dello sport: il momento della rinascita e del ritorno alla normalità è vicino.

OMNISPORT | 15-04-2021 15:48