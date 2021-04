Agnelli e De Laurentiis chiedono dimissioni presidente Lega

Lega. Il presidente del Napoli aveva parlato con toni durissimi: “Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente agli stadi? Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti”, Non era una minaccia isolata quella che Aurelio De Laurentiis ha fatto qualche giorno fa in assemblea di. Il presidente del Napoli aveva parlato con toni durissimi: “Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente agli stadi? Non faccio iniziare ile vi denuncio tutti”, scatenando il panico ma era solo un’avvisaglia.

Sette club avrebbero chiesto dimissioni Dal Pino

Sarebbe partita una richiesta formale di dimissioni nei confronti del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino cui viene chiesto di farsi da parte in quanto non hanno più fiducia in lui con tanto di richiesta danni dovuti al suo comportamento nella gestione diritti e fondi. Il Sole 24 ore rivela che c'è un atto di sfiducia da parte di sette società ed anche una denuncia con richiesta danni per cattiva gestione.

Euro 2020 mentre in campionato restano ancora chiusi al pubblico gli stadi, con danni economici enormi che durano ormai da un anno. Le sette società attive sul fronte sarebbero Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona. Il presidente Dal Pino è al centro delle lamentele dei club per la gestione dell’affaire fondi – le sette società si sono dichiarate contrarie all’ingresso in partita della cordata composta da Cvc, Advent e Fsi – ma anche per la questione diritti Tv. A generare malumori anche l’apertura al pubblico permentre in campionato restano ancora chiusi al pubblico gli stadi, con danni economici enormi che durano ormai da un anno.

SPORTEVAI | 15-04-2021 12:04