Retroscena in Lega: Dal Pino zittisce Lotito, Agnelli e Adl

E’ un braccio di ferro infinito quello che si sta portando avanti in Lega calcio sul tema dei diritti tv, dei fondi e di media company. A vuoto tutte le ultime assemblee: ieri un nuovo scenario al momento delle votazioni ma anche tante polemiche con retroscena velenosi.

In assemblea 10 voti a favore di Dazn

Sono stati dieci i voti a favore dell’offerta di Dazn (da Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese), uno in meno delle precedenti riunioni visto che il Cagliari ha scelto di non votare e di fatto si è aggiunto ai club che si sono astenuti (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino). Nel corso dell’assemblea, sul tavolo anche i diritti tv internazionali: è stata infatti creata una commissione per il terzo e ultimo bando.

Dal Pino zittisce Lotito

Sul tema relativo alla media company i toni poi si sono alzati. Il presidente della Lazio Lotito considerando chiusa la partita ha invitato Dal Pino a non mettere più in futuro ai voti la firma sul contratto preliminare con il consorzio Cvc-Advent-Fsi. Il presidente – come rivela il Corriere della Sera – lo ha gelato: «Basta, stai zitto».

Bacchettate per Adl e Agnelli

Poi Dal Pino – sempre stando a quanto scrive il CorSera – ha risposto a brutto muso anche ad Agnelli che con De Laurentiis non intende più far parte del comitato che tratta con i fondi. Dal Pino ha ricordato ai presidenti di Juventus e Napoli che il mandato era stato assegnato loro dall’ assemblea e che pertanto sarebbe loro dovere rappresentare gli interessi collettivi della Lega e non quelli personali.

Nonostante il voltafaccia dei due club, De Siervo con il comitato a cui appartengono anche Fienga della Roma, Fenucci del Bologna e Campoccia dell’ Udinese incontrerà nei prossimi giorni i fondi per negoziare l’ ultima proposta migliorativa da sottoporre al vaglio della società.

SPORTEVAI | 17-03-2021 09:37