Diritti Tv, continua a suon di lettere la faida tra i club di A

I club di Serie A continuano a discutere riguardo l’assegnazione dei diritti Tv per il triennio 2021-2024. Nella giornata di oggi, nove società (Roma, Bologna, Torino, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Benevento e Spezia) hanno scritto una lettera indirizzata al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, all’ad Luigi De Siervo e agli altri tredici club, replicando alla prima missiva di accuse di ostruzionismo da parte delle big del campionato di Serie A.

La lettera dei nove club

Nella lettera fatta recapitare ai vertici della lega Serie A e agli altri club si legge che “porre in relazione l’assegnazione dei diritti tv e l’operazione fondi è sì una condotta ostruzionistica e dilatoria“, in quanto le minacce di azioni risarcitorie da parte delle big “sarebbero gravi e fuori luogo in qualsiasi contesto”.

OMNISPORT | 10-03-2021 20:47