Euro 2020: il 25% di tifosi allo stadio Olimpico di Roma

Arriva l’ufficialità da parte della UEFA: Roma è confermata tra le sedi di Euro 2020. Lo stadio Olimpico riaprirà anche parzialmente i cancelli ai tifosi nel rispetto dell’emergenza Covid.

In una nota ufficiale, viene evidenziato come la FIGC – dopo l’ok del Governo – abbia comunicato all’UEFA che le gare previste nella Capitale accoglieranno una fetta di pubblico. “Le autorità hanno garantito che almeno il 25% della capacità dello stadio sarà riempito. Di conseguenza, la UEFA ritiene che la Roma sia pienamente confermata come sede del torneo”.

Finalmente una bella notizia per il nostro Paese e per la Nazionale di Roberto Mancini, che nel match inaugurale del torneo previsto l’11 giugno all’Olimpico contro la Turchia potrà contare sul sostegno dei propri tifosi.

OMNISPORT | 14-04-2021 16:46