Nel giorno di Sinner, Nadal replica ad Ancelotti: lo scambio su Instagram dopo l'annuncio del ritiro

Siparietto sui social tra l'allenatore del Real Madrid e il maiorchino: l'attestato di stima di Carletto e il commosso ringraziamento da parte del maiorchino, tifosissimo del Real.

Mentre Sinner a Shanghai conquistava il quarto Masters 1000 del suo trionfale 2024, sui social andava in scena un clamoroso scambio di vedute tra Rafa Nadal e Carletto Ancelotti. Il maiorchino, infatti, ha replicato al tecnico del Real Madrid, che nel giorno dell’annuncio del suo ritiro dalle gare al termine della stagione gli aveva scritto due parole. Il tutto su Instagram, tra le stories diffuse da Rafa.

Il messaggio di Carletto per Rafa nel giorno del ritiro

Ma che aveva scritto Ancelotti? Semplice: aveva celebrato Nadal a modo suo, con un messaggio carico di affetto e riconoscenza, da appassionato di sport qual è, al di là del suo ruolo alla Casa Blanca. “Ciao, Rafa! Te deseo lo mejor para tu futuro. Tu vida deportiva ha sido espectacular y también una inspiración para todos nosotros que amamos el deporte. Estoy convencido de que también tu vida futura seguirá igual. Un abrazo y mil gracias!”.

Nadal e Ancelotti, stima e rispetto: Rafa è tifosissimo del Real

Bisogno della traduzione? Eccola: “Ciao, Rafa! Ti auguro il meglio per il tuo futuro. La tua vita sportiva è stata spettacolare e anche fonte di ispirazione per tutti noi che amiamo lo sport. Sono convinto che anche la tua vita futura rimarrà la stessa. Un abbraccio e mille grazie!”. Tra i due c’è profonda stima. Nadal, che è tifosissimo del Real Madrid (e dire che lo zio giocava nel Barcellona) un paio di anni fa si è speso in un clamoroso endorsement a favore di Carletto.

La risposta di Nadal ad Ancelotti: ringraziamento ed emozione

Oggi, dopo tre giorni, è arrivata la risposta. Tra le migliaia, forse addirittura di più, di messaggi celebrativi e di ringraziamento, Nadal ci ha tenuto a far sapere a tutti – attraverso i social – la sua risposta a Carletto: “Grazie Carlo”, accompagnata dalle mani giunte a mò di ringraziamento. Un siparietto che ha fatto furore sui social, uno scambio di vedute e di complimenti tra due leggende dello sport, del tennis e del calcio.