Mbappé e il regalo a Nadal dopo Maiorca-Real: intanto Kylian fa causa al PSG che ora rischia la Champions

Mbappé fa causa al PSG, che rischia l'esclusione dalla Champions, per il mancato versamento di 55 milioni. Intanto LaLiga celebra l'incontro tra Kylian e Nadal

Da sempre grande tifoso del Real Madrid, Rafael Nadal ha assistito all’esordio ne LaLiga delle Merengues contro il Maiorca, squadra della sua città natale, al termine del quale ha incontrato il nuovo arrivato Kylian Mbappé, che gli ha regalato la sua maglietta. Nel frattempo scoppia la bufera tra il nuovo n°9 dei Blancos e il PSG per il mancato versamento di 55 milioni di euro.

Mbappé e l’incontro con regalo a Nadal

Nonostante il pareggio del Real Madrid domenica 18 agosto all’esordio in campionato, Rafael Nadal – tifossisimo delle Merengues – può dirsi comunque soddisfatto. Un po’ perché a fermare i campioni in carica de LaLiga è stato il Maiorca, squadra della città natale del tennista, e un po’ perché al termine dell’incontro ha avuto modo di incontrare il nuovo beniamino dei Blancos Kylian Mbappé, al quale ha chiesto una maglietta che andrà ad arricchire la sua collezione casacche del Real. Un’incontro tra due campionissimi che è stato celebrato anche da LaLiga, che suoi propri profili social ha scritto: “La grandezza riconosce la grandezza”.

Kylian chiede 55 milioni al PSG

Non è stata certamente una separazione tranquilla quella tra PSG e Mbappé, che ha lasciato il club francese a titolo gratuito proprio per passare al Real, con gli strascichi di questo divorzio che durano tuttora e rischiano anche di protrarsi a lungo. Stando a quanto riportato da Le Monde, Kylian si sarebbe infatti rivolto alla commissione legale della Lega francese e della UEFA per il mancato versamento da parte dei parigini di 55 milioni di euro al classe 1998. Questa cifra monstre racchiude l’ultimo terzo del bonus alla firma sul rinnovo, ovvero 36 milioni, gli ultimi tre mesi di stipendio e parte del “bonus etico” che gli spetterebbe.

Cosa rischia il PSG

Una situazione non semplice per il PSG. Non tanto per l’entità della cifra, quanto per le sanzioni che rischiano di venirle inflitte. In caso dovesse essere considerato colpevole, il club parigino potrebbe subire il blocco del mercato o il ritiro della licenza UEFA e, quindi, l’esclusione dalla Champions League, eventualità certamente ben peggiore per i campioni di Francia.