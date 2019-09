Nel Napoli che batte la Samp, c'è il nuovo idolo dei tifosi

Esordio casalingo positivo per gli azzurri di Carlo Ancelotti, che superano per 2-0 la Sampdoria e si rilanciano dopo la sconfitta per 4-3 contro la Juventus. I tifosi napoletani esultano sul web, anche perché complice il pareggio dei bianconeri adesso si ritrovano ad un solo punto di distacco. Il pubblico però sembra aver individuato un nuovo beniamino, che con sprazzi di gran classe ha dimostrato di essere un giocatore più che valido: Eljif Elmas.

Macedonia ricca – Il compagno di nazionale di un ex-Napoli come Pandev si conquista numerosi commenti in rete: “Questo è veramente forte! Finalmente abbiamo preso un giocatore che non conosceva nessuno e che non servirà solamente a De Laurentiis per rimediare qualcosa fra un anno”. A fare eco c’è chi afferma che “Elmas non me lo aspettavo già così dentro gli schemi del Napoli. A centrocampo dicevano che eravamo scoperti ma con lui e Allan che oggi non ha giocato stiamo messi benissimo”.

Distanze da colmare – C’è però anche chi non è soddisfatto e critica i troppi rischi corsi in difesa: “Oggi non abbiamo preso gol solo perché Rigoni se li è mangiati. Non possiamo continuare con questa difesa, se vogliamo puntare al titolo non si possono regalare tutte queste palle gol”. Non convince neanche lo schema che il tecnico napoletano ha deciso (e che nei giorni scorsi è stato protagonista di una polemica col Comune di Napoli): “Malissimo. C’è troppa distanza tra i reparti e a ogni palla persa si aprono praterie per gli avversari. Ancelotti pensasse al campo invece che agli spogliatoi”.

