Nervi tesi a Cagliari: confronto Joao Pedro tifosi dopo ko con Udinese

19-12-2021 12:56

Situazione delicata in casa Cagliari. Dopo la sconfitta subita in casa contro l’Udinese, i tifosi hanno contestato la squadra allenata da Mazzarri.

Al termine della sfida c’è stato un confronto tra Joao Pedro e i supporter sardi all’esterno della Sardegna Arena.

” Voglio parlare faccia a faccia, venite qui a parlare faccia a faccia. Parliamo e non è un problema. Dite di tirare fuori i cogl***i? Avete ragione ma venite qui a parlarmi”.

Queste le parole dell’attaccante, segno di un momento non particolarmente felice per il Cagliari. I sardi sono al penultimo posto in classifica con appena 10 punti raccolti in 18 partite di campionato.

