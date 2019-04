Nesti: Per la Juve 37 errori a favore, per l'Inter 39 contro

Arbitri, non ci siamo. E soprattutto siamo alle solite. Secondo Carlo Nesti e i suoi calcoli sarebbe la Juventus la squadra nettamente avvantaggiata dagli errori dei fischietti in questo campionato. Non cambierebbe granchè la classifica, con ogni probabilità, se consideriamo il distacco abissale tra i bianconeri – che sabato con largo anticipo dovrebbero laurearsi campioni per l’ottava volta di fila – e le altre giacchè una vera anti-Juve non è mai uscita fuori ma resta qualcosa che non va. Soprattutto pensando a chi è stato seriamente danneggiato, secondo l’autore della celebre “Scheda” de Il Processo del Lunedì, e rischia di perdere un importante obiettivo stagionale come la zona Champions o l’Europa League.

I CALCOLI – In sostanza finora in stagione la Juve ha avuto il maggior numero di errori a favore (37) e relativamente pochi contro (23), mentre Napoli e Torino hanno avuto pochissimi errori a favore (16) con i granata che in assoluto sarebbero i più danneggiati (44 errori contro) come del resto sostengono da tempo Cairo e Mazzarri. Anche l’Inter ha di che lamentarsi con 39 errori contro. Nel suo blog Nesti spiega come arriva a queste conclusioni e scrive: “Arbitrometro è un sistema inventato da me, e realizzato da Massimo Fiandrino, che conteggia gli errori commessi dagli arbitri, e non corretti dal Var, secondo la “moviola” del lunedÌ de “La Gazzetta dello Sport”. Si tratta di un calcolo soggettivo, ma comunque significativo, perche’ la “rosea” valuta tutte le tecnologie, adottate dalle principali emittenti televisive italiane”.

LA CLASSIFICA DEGLI ERRORI – Ecco pertanto, secondo Nesti, dopo 32 giornate di campionato, la situazione delle “8 grandi” della Serie A. Errori a favore: Juventus 37, Fiorentina 30, Inter 25, Roma 22, Lazio e Milan 21, Torino 16 e Napoli 14. Errori contro: Torino 44, Inter 39, Milan 38, Juventus 23, Napoli 22, Roma 19, Fiorentina 16 e Lazio 15. Il conteggio tiene in considerazione gli errori commessi, a proposito di gol, rigori, fuorigioco, espulsioni e punizioni.

SPORTEVAI | 15-04-2019 14:05