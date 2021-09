Nets, allarme Harden: “Sono ancora in fase di rialbilitazione”

James Harden potrebbe non essere pronto per l’inizio del training camp dei Brooklyn Nets. La guardia ex Rockets e OKC infatti, fermatosi durante gli ultimi playoff NBA a causa di un problema al bicipite femorale, ha ammesso di star svolgendo “programmi di allenamento leggeri perché ancora in fase di riabilitazione”.

La notizia, ovviamente, non è di quelle positive per la franchigia newyorchese che sperava di avere Harden pronto per il raduno di settembre.

Molto probabilmente invece, viste le condizioni ancora non eccellenti della guardia classe 1989, in casa Nets si dovrà aspettare ancora un po’ per contare appieno sul talento del nativo di Los Angeles il quale, non molto tempo fa, era stato piuttosto chiaro.

“Il mio obiettivo principale è ritrovare la forma fisica. Sto ancora cercando di recuperare dopo il mio infortunio alla gamba che mi ha infastidito per alcuni mesi. Quindi voglio assicurarmi di essere completamente guarito e che il bicipite femorale sia abbastanza forte tanto da poter andare sul parquet e poter fare i movimenti che voglio. La mia riabilitazione sta andando molto molto bene e il recupero della mia condizione fisica è un elemento molto importante” aveva dichiarato Harden.

OMNISPORT | 20-09-2021 11:25