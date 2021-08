Nets, Griffin spiega perché ha accettato il minimo salariale

“ Abbiamo del lavoro da finire ”. È con queste parole che Blake Griffin ha spiegato il motivo dietro alla sua permanenza ai Brooklyn Nets , squadra che, pur dandogli solo il minimo salariale , è quella che a suo avviso può garantirgli le maggiori chance di vincere il titolo la prossima stagione.

“Non ci ho pensato un secondo. ‘Unfinished business’. Come squadra lo scorso anno non abbiamo raggiunto i risultati che ci eravamo prefissi , c’è ancora un qualcosa di grande da raggiungere …E io volevo far parte di questo nuovo tentativo” ha dichiarato senza peli sulla lingue l’ala da Oklahoma.

“ Ho ricevuto altre offerte , avrei potuto guadagnare di più, ma so cosa posso fare con questa squadra, conosco il mio ruolo con questa squadra e comunque la stagione ha lasciato tutti con una specie di amaro in bocca …”.

Vedremo se quella sensazione, anche grazie al contributo di Griffin, si trasformerà in qualcosa di più dolce il prossimo anno.

OMNISPORT | 13-08-2021 23:58