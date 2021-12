Nets, Kyrie Irving è sempre un caso: le parole di Nash

15-12-2021 11:10

Più forti dell’emergenza causata dal protocollo anti Coronavirus, i Brooklyn Nets stanno dominando la East Conference del campionato NBA. La formazione di Steve Nash è stata la terza a toccare quota 20 vittorie in stagione dopo Warriors e Suns, che stanno asfaltando la concorrenza ad Ovest.

Significativo è stato in particolare il successo sui Raptors, conquistato dopo un supplementare nonostante una pioggia di assenze causate proprio dal protocollo, ultime quelle di Bruce Brown e James Harden, fermati pochi minuti prima della gara contro Toronto.

Kevin Durant, sceso in campo nonostante un infortunio alla caviglia per raggiungere il minimo di otto giocatori a referto, e Patty Mills sono stati i trascinatori di un gruppo che continua a fare a meno di Kyrie Irving.

L’ex Celtics è ancora alle prese con il proprio “boicottaggio” al vaccino che lo rende inutilizzabile da Brooklyn tanto nei match casalinghi, quanto in quelli esterni.

Le parole dello stesso Nash al termine della gara contro i Raptors sono eloquenti circa l’imbarazzo dell’intera franchigia: “Ho sentito Kyrie la scorsa settimana, la situazione non è cambiata”

Poi, sulle difficoltà attuali: “Anche un paio di allenatori e membri dello staff sono entrati nel protocollo anti pandemia. La maggior parte dei giocatori con test positivo è asintomatica, cerchiamo di fare del nostro meglio, data la situazione, non c’è una formula magica. Va trovato il giusto equilibrio tra essere competitivi e proteggere il gruppo di lavoro.

