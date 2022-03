Neville: "Nessuno dello United sarebbe titolare al City"

06-03-2022 16:12

In vista del derby tra Manchester City e Manchester United, l’ex Red Devils Gary Neville la tocca piano: “Nessun giocatore del Manchester United sarebbe nella formazione titolare del Manchester City. Voglio essere estremamente onesto. Dias, Laporte, Cancelo, Walker: sono migliori di tutti e quattro i difensori del Manchester United”.

E per Neville, in avanti la situazione non vambia: “Centrocampo: Fernandinho e Rodri sono migliori dei centrocampisti dello United. Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne… Bruno Fernandes è l’unico che potrebbe provare ad arrivarci se analizziamo gli ultimi 12-18 mesi. Ma De Bruyne, Silva, Mahrez, Foden, Sterling… Non posso scegliere Bruno su Silva o De Bruyne in questo momento. E anche Ronaldo non può essere incluso nell’undici titolare del Manchester City”.

OMNISPORT