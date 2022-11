Next Gen ATP Finals: ecco i gironi

05-11-2022 13:07

Cresce l’attesa per le Next Gen ATP Finals che si disputeranno da martedì 8 novembre fino a sabato 12 all’Allianz Cloud di Milano.

Sono così stati sorteggiati oggi, 5 novembre, i gironi. Attesa visto il momento, nonostante il k.o di ieri, per Lorenzo Musetti. In chiave azzurra occhio a Francesco Passaro sorteggiato in un girone diverso rispetto a quello del toscano.

Quest’ultimo sfiderà Draper, Tseng e Stricker nel gruppo verde: si tratta di sfide tutte inedite. Mentre Passaro sfiderà uno dei più in forma del momento, Holger Rune, attuale numero 18 ATP, prossimo all’ingresso in top 15. Nel loro girone lo statunitense Nakashima e il ceco Lehecka.

Next Gen ATP Finals, i gironi

Gruppo verde: Rune, Nakashima, Lehecka, Passaro

Gruppo rosso: Musetti, Draper, Tseng, Stricker