Neymar bloccato da un infortunio: salterà Barcellona-PSG

Barcellona-PSG, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, perde una delle sue stelle più attese.

Tra i giocatori che scenderanno in campo al Camp Nou il prossimo 16 febbraio non ci sarà infatti il grande ex Neymar. A fermare il fuoriclasse brasiliano è stato un problema muscolare che lo costringerà a fermarsi per un mese.

A confermarlo è stato il PSG attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Mercoledì sera Neymar Jr ha subito un infortunio all’adduttore lungo sinistro. Secondo quanto emerso dall’esame clinico, è prevista un’indisponibilità di circa 4 settimane a seconda del decorso”.

Una brutta notizia ovviamente per la compagine transalpina, la seconda nell’arco di pochi giorni. Martedì scorso infatti, il tecnico Mauricio Pochettino annunciò che Angel Di Maria non sarebbe stato della gara a causa i un infortunio alla coscia destra patito nel match di Ligue 1 contro il Marsiglia.

OMNISPORT | 11-02-2021 16:51