Neymar choc: un quarto d'ora a rotolarsi a terra

Un quarto d'ora di rotolamenti e sceneggiate. L'emittente svizzera RTS Sport ha calcolato il tempo passato dall'attaccante del Brasile Neymar a terra dopo un fallo o uno scontro di gioco nelle quattro partite finora disputate ai Mondiali.

Il risultato è sbalorditivo: O'Ney è rimasto a terra 13 minuti e 50 secondi, più di tre minuti e mezzo a partita. Il picco massimo, riporta RTS Sport, la punta verdeoro lo ha raggiunto negli ottavi contro il Messico: cinque minuti e terra, tre solo dopo il pestone alla caviglia di Layun che ha dato il via al rotolamento diventato oggetto di derisione e di meme sui social. Va detto che Neymar dall'inizio della rassegna iridata ha subito 23 falli, ed è tra gli attaccanti più tartassati: inoltre è reduce dall'infortunio di fine febbraio che lo ha tenuto a lungo fuori dai giochi.

Nell'ultimo allenamento a Sochi prima della partenza per Kazan dove il Brasile sfiderà il Belgio per accedere alle semifinali del Mondiale di Russia, Neymar ha attirato l’attenzione dei cronisti inscenando una simulazione fra le risate dei compagni e i flash dei fotografi.

La stella del Paris Saint-Germain ha voluto allontanare le accuse di simulatore con il sorriso, anche per allentare la pressione sulla squadra, che ora pare essere la super-favorita per la vittoria finale.

Certo il Messico non ha riso per le sceneggiate della stella del Paris Saint Germain nell'ottavo di finale contro i verdeoro giocato la scorsa settimana. "Se Neymar non sopporta di essere sfiorato, che si dedichi a un altro sport", aveva dichiarato Layun dopo il match perso con il Brasile. Passa la maggior parte del tempo sdraiato a terra, diventa complicato giocare se gli arbitri gli permettono tutto".

Il tecnico del Messico Osorio era stato ancora più duro. "È una vergogna che si comporti così e che gli arbitri consentano simili sceneggiate e perdite di tempo. Ieri si sono persi oltre 4' per la sua pantomima, dovrebbero darci un taglio".

Critiche a cui O'Ney ha risposto così: "Cosa penso delle critiche e delle accuse che mi rivolgono? Credo ci sia gente che prova a intimorirmi, condizionarmi. Ma io sono qui per giocare il mio calcio e aiutare il Brasile ad andare avanti e a vincere il Mondiale. Le altre cose non mi interessano. Penso solo a giocare il mio calcio".

SPORTAL.IT | 05-07-2018 09:05