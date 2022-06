Neymar, spunta una clamorosa ipotesi

29-06-2022 17:46

Colpo di scena per quanto riguarda il futuro di Neymar: secondo i media brasiliani il Santos avrebbe effettuato un sondaggio per l’attaccante del Paris Saint Germain, che potrebbe lasciare la Francia in estate.

Secondo UOL Eporte, il padre di Neymar sarebbe stato contattato dal club paulista, che ha lanciato O Ney tra i professionisti anni fa, per parlare di un clamoroso ritorno in patria nella prossima stagione. L’ingaggio di Neymar, vicino ai 40 milioni di euro, non è però assolutamente avvicinabile dalla società brasiliana.

