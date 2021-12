NFL, flop Brady e Buccaneers: primo 0 dopo 15 anni

20-12-2021 10:12

Clamorosa disfatta per Tampa Bay e per Tom Brady nella 15ª giornata del campionato NFL.

Per la prima volta dopo 255 partite i Buccaneers sono rimasti a secco, perdendo 9-0 in casa contro i Saints, vittoriosi pur essendo privi di quasi tutto l’attacco titolare: non accadeva dal 2006 contro Miami. Per i campioni in carica è un brutto colpo in chiave playoff

Tra le altre partite, spiccano le sconfitte di Patriots e Titans (gran rimonta degli Steelers), avvicinati da Buffalo che ha travolto Carolina.

Green Bay piega in exrremis Baltimore, sesta affermazione di fila per Miami, mentre ai Jaguars non basta l’esonero di coach Meyer: contro i Texans arriva la dodicesima sconftta su 14 partite.

I risultati della notte:

Indianapolis Colts-New England Patriots 27-17

Buffalo Bills-Carolina Panthers 31-14

Detroit Lions-Arizona Cardinals 30-12

Jacksonville Jaguars-Houston Texas 16-30

Miami Dolphins-New York Jets 31-24

New York Giants-Dallas Cowboys 6-21

Pittsburgh Steelers-Tennessee Titans 19-13

Denver Broncos-Cincinnati Bengals 10-15

San Francisco 49ers-Atlanta Falcons 31-13

Baltimore Ravens-Green Bay Packers 30-31

Tampa Bay Buccaneers-New Orleans Saints 0-9

