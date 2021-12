03-12-2021 07:11

La difesa dei Cowboys non ha lasciato respiro all’attacco dei Saints. Hill, QB di New Orleans, è stato intercettato per ben quattro volte. Così si spiega il successo di Dallas: 27-17.

Grazie a questo successo, il record stagionale dei Cowboys si fa sempre più interessante: 8-4. Quinta sconfitta consecutiva per New Orleans (non gli accadeva dal lontano 2005).

OMNISPORT