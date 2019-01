NFL, offerta di rinnovo per Brady

Domenica notte andrà in scena il Super Bowl. Se lo giocheranno LA Rams e New England Patriots. Riflettori puntati, ovviamente, su Brady, QB dei Patriots, al suo nono Super Bowl. Non male per un quasi 42enne.

Kraft, proprietario della franchigia di New England, si è detto pronto a rinnovare il contrattto del leggendario Brady, prolungandolo su più anni: "Penso che Kraft mi ha sempre supportato nelle mie idee e convinzioni, è per questo che abbiamo un ottimo rapporto". La sensazione è che Brady, uomo dei record, voglia giocare fino ai 45 anni.

SPORTAL.IT | 31-01-2019 07:55