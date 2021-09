La prima grande sorpresa dell’inizio della regular season NFL è la bruciante sconfitta di Green Bay, sonoramente battuta da New Orleans che si è imposta con un secco 38-3,

Rodgers, QB dei Packers e MVP dell’ultima stagione, non ha cercato alibi: “Abbiamo giocato male. Ho giocato male. In attacco non abbiamo fatto nulla di buono. Comunque è una partita, ne mancano 16”.

OMNISPORT | 13-09-2021 07:14