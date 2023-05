Tre match verranno disputati a Londra, altri due a Francoforte.

10-05-2023 21:39

La NFL ha comunicato quali saranno le partite che verranno disputate all’estero nella stagione 2023: a Wembley l’1 ottobre Jacksonville Jaguars vs Atlanta Falcons mentre nello stadio del Tottenham due match, ovvero l’8 ottobre Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars e il 15 ottobre Tennessee Titans vs Baltimore Ravens.

Si giocherà poi anche a Francoforte: il 5 novembre Kansas City Chiefs vs Miami Dolphins e il 12 novembre New England Patriots vs Indianapolis Colts.