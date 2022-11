NFL, Tom Brady ancor più nella storia: 100.000 yard

07-11-2022 08:21

Grande vittoria, in rimonta per i Buccaneers. Battuti i Rams 16-13 grazie ad un Brady tornato in grande spolvero (35/58 con 280 yard completate e un TD pass). Il leggendario QB, oltre al successo, ha festeggiato un altro traguardo storico: primo giocatore NFL a tagliare quota 100.000 yard a livello di passaggi.

“Tutto passa dalla vittoria, conta solo quello. Non mi sono mai preoccupato dei record. Conta solo la vittoria”, le parole dello stesso Brady riportate da ESPN. Bowles, coach dei Buccaneers, ha lodato le qualità del suo QB: “Abbiamo sempre una possibilità di vittoria con lui. Siamo grati di averlo in squadra. Ha raggiunto quota 100.000 yard di passaggio. Sta ancora giocando ad un grande livello. Amiamo questo ragazzo”