NFL, Tua Tagovailoa alla terza commozione cerebrale in due anni: carriera a rischio per la stella di Miami

Notte di paura a Miami: Tua Tagovailoa ha subito un'altra commozione cerebrale e in tanti nel mondo NFL si interrogano se non sia giunta l'ora per lui di dire basta.

Se tre indizi fanno una prova, forse per Tao Tagovailoa è arrivato davvero il momento di metterci un punto. Perché la terza commozione cerebrale subita negli ultimi due anni pone il quarterback dei Miami Dolphins sul patibolo. Uno shock quanto avvenuto nel match d’esordio casalingo della franchigia di South Beach, peraltro nettamente perso contro i Buffalo Bills: una scena purtroppo già vista che ha suscitato particolare scalpore in tutto il mondo della NFL, tanto che da qualche ora si susseguono le richieste (riferite al giocatore) di porre immediatamente fine alla propria carriera.

Lo scontro con Hamlin, i timori del mondo NFL

Tagovailoa è rimasto vittima di uno scontro di gioco con Damar Hamlin, che peraltro è un altro giocatore che sa cosa significhi dover fare i conti con infortuni spaventosi: il 2 gennaio 2023 rimase a terra privo di sensi dopo un colpo al petto che gli procurò un arresto cardiaco. Un problema fortunatamente superato, ma nel caso di Tagovailoa la questione sembra essere molto più delicata.

Perché quando di mezzo ci va una commozione cerebrale l’NFL ha dimostrato di non voler soprassedere più in alcun modo: diversi studi hanno confermato una correlazione piuttosto evidente tra commozioni cerebrali ed encefalite traumatica cronica, problema che nel corso della vita può portare anche alla demenza. Addirittura Junior Seau, ex giocatore dei San Diego Chargers, per i postumi dei continui colpi subiti in carriera arrivò a maturare una forma depressiva sfociata in un suicidio che ancora oggi nel mondo del football americano viene ricordato con profondo dolore.

Facile insomma capire perché in tanti abbiano già invocato a gran voce che la carriera del quarterback di origini hawaiane, classe 1998, subisca un inevitabile stop, ricordando anche le forti polemiche sollevate dopo che la precedente commozione cerebrale subita dal giocatore nel 2022, “superata” con un rientro in campo a una sola settimana di distanza dall’infortunio.

Quanti dubbi sul futuro: vale la pena rischiare?

Se si considera anche la carriera universitaria disputata ad Alabama, quella di Tagovailoa è la quarta commozione cerebrale di una certa entità. A Miami adesso vogliono andarci cauti: sebbene lo scorso luglio il quarterback abbia firmato un’estensione contrattuale di 4 anni per complessivi 212 milioni di dollari (di cui 160 garantiti), la possibilità che la carriera dell’hawaiano venga posta in stand by sono piuttosto alte.

Peraltro lo scontro col defensive back dei Bills non è sembrato nemmeno tanto violento: Tua ha cercato un primo down sulla corsa, ma all’impatto con l’avversario è rimasto esamine a terra, pur se poi è uscito dal campo sulle proprie gambe. Potrebbe decidere di chiudere anzitempo la stagione, oppure di prendersi qualche settimana di riflessione, come già era avvenuto nel 2022 dopo un altro infortunio subito a dicembre contro i Green Bay Packers.

Di sicuro però, vista la delicatezza del tema trattato, il mondo NFL monitorerà con grande attenzione la situazione del giocatore dei Dolphins, che dovranno anteporre la salute del proprio quarterback alle necessità di affidarsi a mani sicure per provare a tornare ai play-off. Una stagione che rischia di essere nata male e di finire anche peggio: l’azzardo estivo nel voler ipotecare il futuro rinnovando Tagovailoa a quelle cifre rischia di costare carissimo. Anche se adesso, più di tutto, conta la salute del ragazzo, al quale tutta l’America ha rivolto un pensiero in una notte decisamente a tinte fosche.