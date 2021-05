NHL, playoff: colpo Panthers contro Tampa Bay

È la sconfitta dei Tampa Bay Lightning la notizia del giorno in NHL. I campioni in carica si sono fatti sorprendere in casa dai Florida Panthers in gara 3 del primo turno di playoff. Tampa Bay guida comunque la serie per 2-1, ma ha sprecato la possibilità di chiudere il conto in quattro gare. La serie si allunga, quindi, almeno in gara 5, in programma il 24 maggio.

Gara pazza, decisa al supplementare da un gol di Ryan Lomberg. Alla squadra di Jon Cooper non è bastato il parziale di 5-1 nel secondo periodo: campioni in carica senza gol all’attivo negli altri tre periodi.

Per quanto riguarda gli altri matches Pittsburgh Penguins e Vegas Golden Knights si portano avanti 2-1 contro New York Islanders e Minnesota Wild, ribaltando grazie alle doppiette rispettivamente di Jeff Carter e Mark Stone il parziale dopo aver perso gara 1. Si è aperta anche l’ultima serie in programma, il derby canadese tra Toronto Maple Leafs e Montreal Canadiens, con successo di questi ultimi per 2-1.

I risultati:

Tampa Bay Lightning-Florida Panthers 5-6 dopo supplementari

New York Islanders-Pittsburgh Penguins 4-5

Toronto Maple Leafs-Montreal Canadiens 1-2

Minnesota Wild-Vegas Golden Knights 2-5

OMNISPORT | 21-05-2021 08:17