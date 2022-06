NHL Stanley Cup: Colorado vince gara 2 e vola sul 2-0

19-06-2022 08:38

Anche il secondo atto della Stanely Cup sorride agli Avalanche che, davanti al proprio pubblico, si sbarazzano nettamente degli Lightning, surclassati con un secco 7-0.

Grazie a questa vittoria, Colorado si porta sul 2-0 nella serie. Nonostante la pesante sconfitta, in casa Tampa Bay c’è ancora fiducia: “Alal fine della giornata, abbiamo perso una partita, non la serie“, le parole di Hedman. “Le persone che sono venute a vedere la partita, ora pensano che la serie sia finita ma non è così”, gli fa eco Stamkos, sempre a ESPN. Appuntamento al terzo atto (nella notte di martedì).