NHL: Tampa Bay in semifinale, Colorado sotto

I Tampa Bay Lightning sono i primi semifinalisti della Eastern Conference della Stanley Cup 2021, secondi in assoluto dopo i Montreal Canadiens, che avevano chiuso sul 4-0 il derby contro Winnipeg.

I campioni in carica chiudono sul 4-1 la serie contro i Carolina Hurricanes, sconfitti 2-0 in gara 5: decidono i gol di Brayden Point e Ross Colton, ora la squadra di Jon Cooper attende la vincente tra New York Islanders e Boston Bruins, che sono sul 3-2.

Dall’altra parte del tabellone i Vegas Golden Knights si portano sul 3-2 sui Colorado Avalanche grazie al 3-2 di gara 5 dopo i supplementari. Gran rimonta dei Knights, sotto 2-0 al termine del primo periodo per i gol di Saad e Donskoi: Tuch, il solito Marchessault e Stone ribaltano tutto spostando il peso del fattore campo dalla parte di DeBoer.

Risultati:

Carolina Hurricanes-Tampa Bay Lightning 0-2 (serie: 1-4).

Colorado Avalanche-Vegas Golden Knights 2-3 (serie: 2-3).



OMNISPORT | 09-06-2021 08:26