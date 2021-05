NHL: Toronto prima assoluta nella North Division

Festeggia Toronto. I Maple Leafs piegano i Canadians (3-2 il finale, rimonta da 0-2) e conquistano, matematicamente, il primo posto nella North Division (non accadeva dal lontano 2000).

Ennesima vittoria di Vegas che si sbarazza di St. Louis (4-1) e porta a casa l’ottava vittoria interna consecutiva. Successo di Colorado ai danni di Los Angeles (3-2 il finale). San Josè cade con Arizona all’overtime (5-4).

I risultati della notte:

SAN JOSE’ – ARIZONA 4-5 OT

BOSTON – NEW YORK RANGERS 4-5

PITTSBURGH – BUFFALO 1-0

VEGAS – ST. LOUIS 4-1

LOS ANGELES – COLORADO 2-3

EDMONTON – VANCOUVER 4-3

NASHVILLE – CAROLINA 3-1

MINNESOTA – ANAHEIM 4-3 OT

WINNIPEG – OTTAWA 2-4

WASHINGTON – PHILADELPHIA 2-1 OT

TORONTO – MONTREAL 3-2

NEW YORK ISLANDERS – NEW JERSEY 5-1

FLORIDA – TAMPA BAY 5-1

COLUMBUS – DETROIT 5-4



OMNISPORT | 09-05-2021 09:39